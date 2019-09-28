破壞高雄國立中山大學校園、學生會「連儂牆」的大陸籍夫妻抓到了！高市警局鼓山警分局透過監視器畫面一路追蹤，在屏東墾丁找到當事人，28日晚間帶回新濱派出所，目前正與中山大學學生會成員協調和解中。若和解目成，將面臨毀損罪告訴。

27日下午4點多，一對年輕夫妻帶著小孩來到中山大學校園，行經連儂牆時，扯下牆上部分便利貼字條。當下有學生發現出聲阻止並錄影存證，但該名男子不理學生的勸告，把扯下來的便利貼丟入垃圾桶，隨即搭公車離開。

該影片事後被上傳至網路，引發不少網友公憤，懷疑破壞者是大陸遊客，還謠傳這樣做回國可以領賞。

根據「校園自治法」，校園內發生爭議事件，須由校方報警，警方才會介入處理。鼓山警分局在網路上發現該影片後，立即前往中山大學關切，但校方表示，該牆由學生會管理，便利貼被撕毀時雙方沒有發生衝突，因此必須尊重學生會決定。事後學生會檢視便利貼，發現有部分破損，決定提告。

28日中山大學學生會在律師陪同下，前往派出所報案並提告毀損。警方則表示，這對夫妻扯下便利貼有涉及破壞及毀損，目前把人找到，就看雙方協調結果，一切將尊重中山大學學生會意願。

(中時 )