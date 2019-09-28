馬丁父子覺得搬水桶關卡最累。

高嘉鈴一家三口。

童怡禎和兒子（左）。

高嘉鈴老公（左起）、高嘉鈴、童怡禎。

童怡禎、高嘉鈴及瑞典藝人方馬丁今全家出動挑戰專為小朋友舉辦的Spartan Kids斯巴達小勇士賽， 童怡禎、高嘉鈴平時就會相約出遊，這次是他們Family Run路跑初體驗，童怡禎印象最深刻關卡是「涉水而行」，必須全身下泥水才能過關，透露完全沒想到自己髒到連兒子Alston都不想牽她的手，「可能孩子們覺得媽媽應該維持一慣的優雅，沒想到竟玩得比他們還瘋，整身都是泥巴」。

高嘉鈴一家人最難忘「勝券在握」關卡要攀爬斜坡拉繩索，除了克服高度和困難度，還不時要幫兒子加油鼓勵，自曝事前擔心過不了關，有反覆上網看國外教學影片。被問及家中地位，孩子比較怕誰？高嘉鈴坦言：「兒子Dylan會比較尊敬我。」也解釋自己對孩子的教育要求會比較多規矩。提到完賽最想做的事？兩人直呼：「吃冰、烤肉！」

來自瑞典的藝人馬丁，經常在節目《2分之一強》中分享在台灣的生活，他今參加下午Family Run賽事，現場突下起暴雨，父子倆跑完仍意猶未盡，「跑完比我想像得累」。最好玩的關卡是踩泥巴，覺得搬水桶最累。平時就喜歡運動鍛鍊的馬丁，會趁著假日帶孩子做戶外運動，像是衝浪，也會安排體適能訓練、拳擊課程，堪稱「斯巴達式教育」。父子兩人表示對成績很滿意，完賽後最想洗澡。

斯巴達小勇士賽來自美國，目的是為了讓孩子養成不畏艱難、勇敢面對挑戰，更能讓孩子提早養成運動、親土習慣。相關資訊可上寬魚粉專或報名網址https：／／kwankwan.kktix.cc／events／4spartanracenewtp1019

(中時 )