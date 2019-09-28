小男孩樂團今晚在TICC舉辦《第三個願望》演唱會，3位團員以森林系碎花勁裝搭配黑色皮褲搖滾開唱，更邀請好友陳零九擔任嘉賓，合唱〈有去無回〉等曲。陳零九穿小男孩專屬T-Shirt登台，樂喊「一直很想來TICC唱，謝謝小男孩圓了我的夢想」。主唱米非還趁機「吃豆腐」摸陳零九胸肌，笑說：「感覺有在練身體」。

小男孩樂團今晚在TICC開唱，邀請陳零九（左二）擔任嘉賓。（聯成娛樂提供）

陳零九上台後，忍不住超嗨情緒，向台下粉絲揮手：「第一次TICC唱歌，超棒的，跟你們借一下手，嗨～」，陳零九和米非回憶過去合作經驗，米非笑說，「之前第一次要同台時，結果我出車禍」，陳零九則說到今年計畫，「三月開始陸續發20首單曲，年底左右會發新專輯」，讓米非相當驚訝，說：「好厲害喔，小男孩寫一首要半年，真的很不簡單」。

擁有迷人電眼、渾厚嗓音的米非能動能靜，演唱〈思念種子〉時，以一席水藍紗網白色「天使裝」現身，優雅地彈奏白色鋼琴，展現音樂才華。此外演唱〈Rise And Shine〉換上紅黑色爆乳裝大露性感，她笑稱：「為了演唱會豁出去了，這套也是我個人生涯尺度最大、最性感的一套秀服了！」讓現場粉絲全嗨翻。

小男孩樂團今晚在TICC舉辦「第三個願望」演唱會。（聯成娛樂提供）

在3小時中嗨唱29首歌，米非也特別選唱周興哲的〈怎麼了〉和蔡健雅的〈紀念〉串成組曲，日前才剛走出情傷的米非，更一度唱到眼泛淚光，說道：「我會在心裡試著給你一些祝福，希望你比我快樂，但很久很久之後，這些愛與思念留下的是什麼？也許是心底的傷疤吧」。

小男孩樂團感謝粉絲支持，米非感性說：「一路上總是遇到很多的貴人，沒有大家，小男孩不會走到這裡。」並說：「小男孩的世界跟大家一樣，有喜怒哀樂、也總保有最純真與初衷的信念！」3位團員呼應演唱會名「第三個願望」，各自準備禮物，現場玩遊戲送給幸運粉絲，讓現場粉絲超驚喜。

(中時 )