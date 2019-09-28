台虎董事長張鴻鐘鳴槍開跑。圖 ：台虎提供

左起公司吉祥物虎將陪著張鴻鐘抽獎。圖：台虎提供

活動從下午到晚上，燈海隧道是今年路跑的「最亮點」。圖：台虎提供

台灣虎航本周五周年慶，今(28)日於臺北市大佳河濱公園盛大舉辦第五屆tigerrun5虎趴路跑，吸引了逾六千名的跑者及親友齊聚大佳河濱公園，一起享受這場以運動結合異國風情的熱鬧嘉年華會。

下午由台灣虎航董事長張鴻鐘及超人氣網紅虎將一起帶頭進行暖身操，並在董事長張鴻鐘於起跑線鳴槍後，跑者們便魚貫地沿著路線分別開始全長8.5公里及4公里的路跑，完賽的跑者們，可獲得虎將旋轉造型的限量完賽獎牌，以及台灣虎航的機票優惠折價券。

配合今年路跑主題，除了主舞台特別安排日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓的傳統舞蹈表演外，現場攤位及胖卡美食車也充滿異國特色，如日本鳥取縣提供頂級和牛試吃，岩手縣只要按讚臉書就送岩手蘋果汁一罐，島根縣則提供島根貓面膜、人形燒等小禮物等；另外，胖卡美食車區也提供多樣化的異國美食選擇，跑友可以持70元的美食兌換券自由兌換。

另外，高4公尺、寬9公尺、深達18公尺的燈海隧道，更是今年路跑的「最亮點」，在傍晚中閃亮燈海營造出的浪漫氛圍，更是吸引大批跑友打卡拍照。而整場路跑活動也在徐徐涼風伴隨歡笑聲，以及異國美食美景的圍繞下，在順利送出100張免費來回機票後，畫下圓滿的句點。

台灣虎航自2015年，於高雄夢時代廣場前舉辦第一屆tigerrun虎潮路跑吸引近萬人齊聚，年年都舉辦話題性十足的主題路跑，平均皆能號召了近六千名跑者及親友一同參與。台灣虎航表示，希望能讓更多民眾認識台灣虎航，也藉由台灣虎航所舉辦的各式活動，充份展現本土唯一低成本航空活潑及創新求變的一面。

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