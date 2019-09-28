陳昭榮直播賣房，江國賓探班。亞昕建設提供

陳昭榮賣房直播口碑好，江國賓口才不錯。亞昕建設提供

陳昭榮、江國賓雙一哥難得同框，兩人自2009年拍完三立《真情滿天下》後就沒有機會再合作，如今江國賓在葉全真三顧茅廬後終於點頭願意加入直播行列，讓陳昭榮相當興奮，他笑說腦子裡有好多想跟江國賓合作的內容，直播前陳昭榮就拉著江國賓講個沒完，因為直播時間將到才不得已結束。

陳昭榮今天在新北市三重疏洪東路一段跟捷運路22巷口銷售中心直播賣房，江國賓自謙還有很多要學習，特地前往要當場跟陳昭榮學習如何直播，兩位一哥同時入鏡銷售房產，不只讓網路上網友驚喜，更讓現場看房的人High翻。

被葉全真形容是「頂級認真不是龜毛可以形容」的江國賓，原本就覺得未來就是網路時代，對於直播世界也是抱持著學習的態度想加入，在被葉全真說服前，更是持續看了2個月翰成數位所有直播節目後，才點頭願意加入，江國賓對於兩位好友陳昭榮、葉全真的唯一要求就是「有什麼問題請直接說」。

江國賓目前仍在拍攝三立八點檔《炮仔聲》，他表示，因為直播攝影棚與三立及內湖的家距離很近，讓他方便工作外，也能兼顧照顧媽媽與女兒，加上過去與陳昭榮、葉全真一起拍攝八點檔的革命情感，希望能再聚首，為直播事業一起打拼。

(中時 )