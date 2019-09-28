抗議民眾向警方扔磚塊，警方則出動水砲車，以加了藍色染料的高壓水柱射向示威群眾。（美聯社）

民陣今晚在添馬公園舉行雨傘運動5周年「反抗威權‧迎接黎明」集會，但活動不久後「勇武派」開始占據道路，衝擊附近政府總部，擲汽油彈並用雷射槍照射直升機，警察以催淚彈及胡椒水還擊。另特首辦外也遭縱火，警方出動水炮車驅離，現場傳出槍聲。激進示威者行為致公園內「和理非」集會失焦。近八點半民陣以安全為由提早宣布集會結束。

此外，一名親北京男子在活動現場揮舞五星旗，與示威者發生衝突，結果被打得頭破血流。抗議民眾向警方扔磚塊，警方則出動水砲車，以加了藍色染料的高壓水柱射向示威群眾。

至中共十一國慶全港迎示威高峰期，港警繃緊神經，昨早3輛水炮車全數出動，2輛水炮車、2輛「銳武」裝甲車到中聯辦戒備，另外1輛水炮車及裝甲車則進駐政總。

集會開始前，公園草地已有大量人士聚集，有人揮動港英旗、美國國旗及「光復香港，時代革命」等旗幟，不時高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，並舉起手機燈光，民主女神像也運抵。有人以雷射筆射向政總及立法會大樓。

晚間7點集會正式開始，大會播放回顧2014年占中運動，及近月反修訂《逃犯條例》運動的短片。大會宣佈參與市民已坐滿公園草地，並為過去3個月的反修例衝突中受傷的人默哀一分鐘。

昨宣布參選區議員的香港眾志祕書長黃之鋒上台發言說，希望大家不要忘記千餘位被捕人士及200多名被起訴的手足，這場運動已是「退無可退，要走得更遠」。

「占中三子」之一朱耀明牧師表示，年輕人勇敢奮鬥毫不畏縮，「我們一定會看到勝利在望」。8點25分，民陣召集人岑子杰表示，集會以安全為最大考慮，宣布結束，較原定安排提早半小時，大會呼籲參與者向中環方向離開。岑子杰指出，集會人數遠超過估計，可能有20至30萬人，集會提早45分鐘結束，是因知悉警方會在短期內清場而要及早疏散人群。

港府傍晚就民陣的集會回應，指市民在晚上集會表達有關政制改革訴求，但由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達到各方可接受的共識。

(中時 )