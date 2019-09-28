蔡英文總統27日授權國家圖書館將她的論文手稿上線，供大家閱覽以釋疑。不過網路節目主持人仍質疑說，9月23日總統府記者會拿出蔡的那本論文，是沒裝訂的，但6月28日她傳真到倫敦政經學院（LSE）圖書館的那本黑皮書論文，出現折角，卻是從一本書折頁把它翻印出來的。所以他大膽推測，這中間有一個謊言。

被問到為何論文限閱，蕭永然說是蔡要求的，蔡英文回說，「不會是吧」。彭文正在《政經關不了》表示，他拿到一張圖片質疑跟蔡的說法不同，在LSE的那本蔡論文上頭的有一張封條，封條寫著，沒有作者書面的同意，不能夠引用，也不能夠出版，限制這本論文的影印，還要作者書面同意，除非得到作者的許可。

彭文正還懷疑蔡英文身上有一本裝訂好的「筆記本」，但不知為什麼原因她不敢拿出來，可能因為某些因素不敢公開。而從這本「筆記本」影印傳真到英國代表處的，就是現在在LSE圖書館保溫箱中的那一本。另她家中也有一頁一頁的手稿，也就是總統府記者會展示的那本。

蔡英文24日坦言，為了找這個年代久遠的論文，她在家裡翻箱倒櫃，找了半天才找到。彭文正質疑說，蔡說最近把手稿拿出來，就是總統府記者會一頁一頁的手稿；那她6月28日她傳真到LSE圖書館的黑皮書，很明顯的看出折角、兩邊露出來影印的痕跡，她是從一本書去翻印傳真到英國倫敦的，大家可以比對一下。那麼6月28日在LSE圖書館第一次上架的那個稿子又是從哪裡來的呢？

也就是說，9月23日總統府記者會拿出的那本論文是沒裝訂的，但6月28日傳真到LSE圖書館是一本書上折頁把它翻印出來的。因此他大膽推測，這中間有一個謊言，更令他好奇的是，藏在蔡家中那一本，到底有什麼地方見不得人？

(中時電子報)