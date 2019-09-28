蔡男因欠前女友1萬元遭前女友烙人當街擄走，並被打斷左手在、左腳。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）

又傳當街擄人案，嘉縣1名蔡姓男子因積欠前女友1萬元，遭陳女教唆現任男友廖男找人擄走蔡男，被發現時已是奄奄一息，而陳女及廖男自知紙包不住火，今天下午已自行投案，警方訊後依傷害罪嫌移送法辦。

警方表示，在24日凌晨1點左右接獲民眾報案，指有1名男子遭5至6人毆打，警方趕抵現場時，打人的群眾已鳥獸散，趕緊將遭毆男子送醫。

據了解，遭毆打的是25歲蔡姓男子，因19歲前女友陳姓女子不滿蔡男欠他1萬元，於是教唆現任男友（22歲廖男）開了4台車埋伏擄走蔡男，兩度毆打後，將奄奄一息的他丟在河堤旁，被路人發現才報警送醫。

蔡母受訪時不捨表示，兒子2次遭毒打，最後還被丟下車，獲救時左手和左腳都被打斷，且頭部被打了2個洞，這是什麼深仇大恨，有必要這樣下毒手嗎？

陳女與廖男下毒手後，自知紙包不住火，今天下午投案，朴子分局訊後將依傷害罪嫌移送法辦，並陸續追緝其他凶嫌下落。

(中時 )