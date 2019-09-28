晨禎營造總經理王水樹（右）長期幫助十方啟能中心，該中心執行長魏振豐為企業愛心表達滿滿謝意。（盧金足攝）

第二屆「晨禎盃」羽球賽高達48隊參賽，特別邀請具有國際執判資格的冉卉芬老師擔任裁判長，率領50名裁判團隊執判，讓參賽選手享受一場高水準的賽事體驗。（盧金足攝）

運動也能做公益！榮獲體育署頒發「運動企業」認證的晨禎營造舉辦第二屆「晨禎盃」羽球賽，28日在中興大學舉行。晨禎營造總經理王水樹表示，去年比賽反應頗佳，今年報名迅速額滿，除公司內部，還有業界好友等共襄盛舉，計有48隊參賽。該賽不僅祭出最高獎金3萬元，也特聘國際裁判擔任執判，確保競賽公平公正。羽球賽各隊報名費全數捐予十方啟能中心，讓「晨禎盃」羽球公開賽同時完成健康、交流、公益三面向，一舉數得。

晨禎營造成立於2003年，目前員工人數約 180人，內部有羽球、游泳、登山、自行車、有氧舞蹈等運動社團。公司也鼓勵員工參加運動比賽，報名費用由公司負責，另設有完賽獎金，成功讓運動在公司內部一股風潮。

其中，羽球項目節奏快，又能與同事捉對廝殺，一解工作壓力，因此最受員工歡迎。在獲頒「運動企業」認證的肯定後，晨禎營造也希望進一步善盡企業社會責任，決定舉辦「晨禎盃」羽球公開賽，提供社會民眾參與賽事的機會，有助於打造健康社會。

王水樹說，有別於菁英選手的競賽性質賽事，「晨禎盃」羽球公開賽是以企業和機關員工為對象，由日常的工作夥伴共同組隊參賽，除了挑戰3萬元獎金外，也能共同享受以球會友的歡樂氣氛。

今年很多知名企業及機關單位，還有多所大學組隊報名，計有台中市水利局、台塑化、台中高工、漢翔航空、中龍鋼鐵、弘鑫傳動、元大金控、國泰人壽、文心國小、聯華電子、台中市建設局、台中市地政局、青鳥銳、中華郵政、伸興工業、鈺鎧科技、內埔國小、精銳建設、華豫寧、中華電信、台中市都發局、晨禎營造、台中高等行政法院、昱鋒實業、中部LEXUS、天崗精機、台灣科技大學、台新金控、青年高中、東海大學、中興大學、南屯大墩國小聯隊、消防局霧峰分隊、台塑企業、德昌營造、欣閣天宇、寧茂企業、趨勢科技、奇美集團、台灣康寧、和泰大金、明道中學等，共48隊。

王水樹強調，雖是業餘運動賽事，為求比賽公正，「晨禎盃」羽球公開賽特別邀請具有國際執判資格的冉卉芬老師擔任裁判長，率領50名裁判團隊執判，希望能提供公平競技的賽事環境，使參賽選手享受一場高水準的賽事體驗。

晨禎營造內部不只運動社團，也早早成立公益社團，以弱勢團體的修繕為主，因此結識十方啟能中心，成為晨禎長期幫助的機構，羽球賽每隊報名費用1500元，全數捐予十方啟能中心。

(中時 )