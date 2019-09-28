台中市政府社會局28日在豐樂雕塑公園廣場舉辦「親子尋寶趣-愛家逗陣來」活動，規劃5大闖關遊戲、桌遊體驗，以寓教於樂方式宣傳市府各項社會福利服務，現場還安排精采魔術表演、Live-Band演奏，吸引許多大小朋友參加，讓秋日午後的公園充滿了歡笑聲。

社會局表示，闖關遊戲、桌遊體驗的關卡中，融入家庭中心資訊及內涵，讓民眾透過遊戲了解相關服務。現場並頒發感謝狀給長期深耕社會福利服務的公益人士及團體，希望拋磚引玉，號召更多市民朋友一起幫助弱勢家戶，傳遞幸福。

市府日前舉辦「家庭中心宣導標語徵稿比賽」，郭瑞如女士獲得第1名，今天現場並由社會局長彭懷真頒獎。

彭懷真表示，第1名獲獎的宣導標語為「作伙相挺助你幸福」，此設計理念結合台語發音，象徵家庭中心社工人員、志工與受助者相處在一起，給予真心的付出與支持，傳遞出家庭中心溫暖支持與陪伴的服務理念。

他強調，台中共設置14處家庭中心，提供近便性服務，讓社會福利資源延伸至台中每一個角落。若民眾在生活上遭遇變故，社工人員評估後將提供關懷訪視、急難救助、就業轉介等服務，築起社會安全網，希望照顧到每一位需要的市民

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(中時 )