總冠軍邱繼賢以經典鴿子魔術，變幻出嶄新劇情演出，成功打敗各國選手。（新東陽提供／陳淑娥台中傳真）

台灣第一位在FISM拿下世界冠軍魔術師Eric簡綸廷，精彩演出讓現場民眾驚嘆連連。（新東陽提供／陳淑娥台中傳真）

日本雙人組參賽者Mawarimichi榮獲冠軍，結合雜耍、氣球及變裝逗趣演出，讓人目不轉睛。（新東陽提供／陳淑娥台中傳真）

亞軍蔡謹丞以古裝文人造型，將毛筆及白紙變出水墨畫博得如雷掌聲。（新東陽提供／陳淑娥台中傳真）

國道清水服務區每年一大盛事「新東陽魔術節」今年邁入第10年，27日起一連3天精彩登場，28日頒獎典禮更邀請世界魔術大賽總冠軍Eric，演出「M＆Ms 朱古力變魔術方塊」，令現場觀眾讚聲連連！今年由台灣選手邱繼賢擊敗各國好手，以創新且流暢的鴿子魔術勇奪總冠軍，開心抱走10萬元獎金。

高公局局長趙興華致詞時表示，服務區不僅是提供休憩的中繼站，同時有著多樣化服務，希望用路人出遊途經清水服務區時，能駐足一起用掌聲支持優秀魔術師們，繼續在台灣甚至世界發光發熱。

新東陽總經理麥升陽指出，透過鏡頭看著台灣優秀藝術家，從學生蛻變成職業魔術師，甚至堅持努力下去讓他很感動，相信10年只是一個里程碑，期望「新東陽魔術節」能成為世界魔術冠軍搖籃。

「新東陽魔術節」今年擴大規模，於27日至29日一連3天精彩登場，總獎金更超過30萬創下台灣魔術圈獎額新高。28日國際魔術大賽頒獎典禮，重金邀請世界魔術大賽總冠軍Eric，演出「M＆Ms 朱古力變魔術方塊」，魔法般富想像力又巧妙的技法，讓現場民眾大開眼界，直呼真的賺到了！

Eric簡綸廷曾奪得有魔術界奧運稱號的FISM國際魔術大賽總冠軍，更是台灣史上第一位在FISM拿下冠軍魔術師，也是該賽創辦70年以來，亞洲第一位總冠軍，去年更勇奪亞洲達人秀冠軍。

今年首次有來自日本雙人組參賽者Mawarimichi，一舉獲得冠軍，這次表演特別為魔術節準備的節目，只見藏於紙箱的魔術師，在被滿滿雨傘穿刺後成功掙脫，結合雜耍、氣球及變裝逗趣演出，讓人目不轉睛，全程笑聲不斷。

總冠軍台灣選手邱繼賢，實力堅強，他以經典鴿子魔術變幻出嶄新劇情演出，不斷從衣服、帽子或衣架出其不意變出鴿子，純熟的演出成功打敗各國選手，是近3年唯一保住總冠軍寶座的台灣選手。

亞軍蔡謹丞以別具特色的古裝文人造型，將毛筆及白紙變出水墨畫，最後風格一轉變裝英姿炯炯武生表演棍、劍魔術帥勁十足；季軍周德彥除了憑空變出籃球外，還將空飄籃球消失最後騰空投籃，被封為最酷炫灌籃高手。

除國際魔術競賽外，魔術節精彩賽事還有街頭魔法王競賽，28至29日每日14：00至17：30，由5位參賽魔術師隨機在清水服務區演出，讓用路人和魔術師互動，近距離體驗魔術表演。

(中時 )