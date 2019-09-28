台中市長盧秀燕28日強調，中火已有10機組，若再增2機組，變成全世界最大火力發電廠，對台中人太不公平，我們絕對不能接受。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任後打擊空汙「來硬的」，累計開罰中火達3000萬元，若中火不肯落實減煤4成，不排除祭鐵腕撤發許可證。（台中市府新聞局提供／盧金足台中傳真）

台電擬新增兩部燃氣機組，但4部燃煤機組卻保留轉備用，台中市長盧秀燕堅持4部燃煤機組必須除役，捍衛280萬人的肺，手中握的王牌是今年底中火10張許可證展延審查時機，市府擁有強而有力的公權力，若中火不肯落實減煤4成，不排除撤發許可證，對台電形成壓力，才有可能在這場「空」戰多點勝算。

台電以「至2025年2部燃氣機組陸續興建完成後，4部燃煤機組轉備用，同樣能達到減煤減排的效果」，但「備用」仍可能藉機重新啟動，市府強硬宣示「汰舊除役」立場，中央與地方意見歧異，中火煤碳改燃氣跨出改善行動，卻隱藏生態環境再受傷害的地雷。

「台中電廠不能大上加大，燃煤機組應除役永絕後患」，環保團體力主中火應承諾半數燃煤機組除役，確實取代、真正退場，而非轉為緊急發電用的備載；台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃更奔走街頭疾呼，「台灣不應再讓老舊燃煤電廠繼續危害人民健康，這是台灣的恥辱」。

新市府上任後，對台中火力發電廠至今累計開罰達3000萬元，但對中火不痛不癢，必須藉年底中火10張許可證展延審查壓力，將生煤自治條例規定載入許可證中，要求生煤用量從近年最高的1839萬公噸降至僅1104萬噸，符合《生煤自治條例》規定4年減4成。

台電以「同樣重視改善空品與穩定供電」，冀向市府釋出善意，但動輒供電危機恐嚇，不應由台中人付出用肺發電的健康夢魘，中火為老舊的亞臨界發電機組，使用高汙染生煤

，理應優先列為除役機組，中央應通盤檢討能源政策，不該將能源失衡問題由地方政府扛責。

中火發電供全國使用，獨由台中市民承擔十面「霾」伏的空汙，市府管制中火生煤用量，降低環境汙染，兌現盧秀燕改善空汙的政見及《生煤管制自治條例》精神，要求減煤措施於法有據，否則如果中火成為全世界最大火力發電廠，這種「世界第一」，台中人會火大怒吼「我不想要！」

(中時 )