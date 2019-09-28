公視《苦力》播出後累積大量忠實觀眾，劇中「阿嫂」林玟誼因礦災成為寡婦後，受到身邊蔡昌憲、傅子純、黃文星3個男人照顧，招致同事閒言閒語；此外，林玟誼繼先前劇中差點慘遭工人侵犯後，連碼頭包工頭也覬覦她的美色，使她再度陷入被非禮的危險中，預告中一幕拿剪刀畫面更令觀眾驚呼，深怕「阿嫂」將發生憾事，讓拍戲素有「災難公主」封號的林玟誼，面對坎坷的命運打趣表示：「水人沒水命。」

劇中命運坎坷。

「災難公主」林玟誼自拍戲以來，接演的角色總會遇到許多意外和災難，她在《苦力》裡所飾演的「阿嫂」年紀輕輕就嫁人生子，未料丈夫死於礦災，頂著堅毅刻苦的精神撐起全家生計，出外工作討生活卻接連遇上工人及惡老闆的侵犯。林玟誼表示，這兩場要被男人欺負非禮的戲，雖然事先都有做好防護，「坦白講心理上還是會怕怕的」，但對手演員們都相當保護她，「尤其昌憲跟文星哥知道我會緊張，再三跟我保證一定會即刻救援，正式拍攝時，他們真的是像跑百米一樣飛奔而來。」在過去的演出經驗中，她曾遇到群眾演員在走戲時，真的想要摸她大腿吃豆腐，「當時的對手演員也很保護我，有觀察到不對勁，直接破門一個飛踢對方。」

林玟誼（左）劇中加班回家路上險遭尾隨的工人侵犯。公視提供

林玟誼在劇中因貌美出眾，做工時遭遇惡老闆非禮侮辱，返家後憤而拿剪刀亂剪傷害自己，原本暗藏心底的負面情緒一次大爆發。林玟誼坦言，看到劇本時就覺得會超難拍，可以說是阿嫂在劇中最難的一場戲！「因為秋月（阿嫂本名）一直以來都是很堅強的，她只是想努力工作把孩子養大，不懂為什麼有這麼多的閒言閒語來傷害她？ 為什麼安分的她會一再被男人侵犯？一次又一次的刺激、憤恨、心酸、委屈、無奈都在這場戲爆發出來。」拍攝當時，林玟誼拿剪刀亂剪非常入戲，把自身安全拋諸腦後，導演喊卡之後很緊張的跑來看，因為現場所有工作人員看monitor（螢幕）時都以為她戳到自己的臉，「那時候才驚覺手有受傷，不過好在臉沒事，我經紀人在一旁已經完全嚇壞了。」

林玟誼（右）遭惡老闆欺侮，劇中小叔蔡昌憲（左）出面打抱不平。公視提供

導演李岳峰透露，選角的習慣是請演員來跟他聊聊天，一見面大概就能知道適不適合了，「玟誼來聊天時丹田十足，宏亮的嗓音以及她一雙大眼睛很堅定的眼神，讓我留下很深的印象。」過往林玟誼從未演過鄉下女人這類角色，但李岳峰覺得她很「活」，絕對沒問題，果然正式拍攝也詮釋得很好，令他相當滿意。而網友對於林玟誼的演技也給予高度評價，「把鄉下女生的豪爽很大剌剌地呈現出來」、「玟誼的演技比起過往作品更上層樓了」、「每個禮拜六看苦力都在哭，家人不知道還以為我壓力有多大」。

《苦力》劇組團隊今晚邀主要演員蔡昌憲、林玟誼、謝瓊煖現身映前、映後直播與觀眾互動。公視時代生活劇《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。公視+串流影音服務每週六晚間11點上架最新集數。LINE TV每週六晚間11點上架最新集數。KKTV於隔週一下午5點上架最新集數。

林玟誼（左）被惡老闆上下其手，使她再度陷入被非禮的危險中。公視提供

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