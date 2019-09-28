「第54屆廣播金鐘獎」頒獎典禮今晚在國父紀念館舉行，林宥嘉壓軸頒發兩項大獎，最後由吳建恆以中國廣播電台《娛樂E世代》勇奪「流行音樂節目主持人獎」，擊敗呼聲極高的黃子佼，吳建恆謙虛表示：「能入圍就很開心了，從沒想到能站在這裡領獎！謝謝我的家人、我的父母，在我做廣播這段時間、非常寂寞的時侯，依然支持著我。」而「流行音樂節目獎」則由寶島新聲廣播電台的《寶島真無閒》拿下。

流氓阿德今偕同蔣偉文頒發兩人同時入圍的獎項，最後各獲一獎，蔣偉文開心得兩度在台上抱起流氓阿德懸空轉圈圈，畫面逗趣；今年甫獲金曲獎台語歌王的流氓阿德，昨揭獎前自我喊話：「有一就有二、有二就有三，我希望能拿三金金曲、金鐘、金門人！」果真以《全世界最亮的光》拿下「生活風格節目獎」。蔣偉文則以《蔣公廚房》勇奪「生活風格節目主持人獎」，領獎時興奮地說：「我今天出門的時侯，我們家那位蔣夫人特別給我熱情擁抱，然後跟我說『沒拿獎就別回來了』老婆！我要回來了！」

本屆典禮安排三段表演節目，李千那今身穿桃紅色斜肩連身短裙載歌載舞〈Jajambo〉熱鬧揭幕，中場由黃子佼領軍杜力、吳子龍、畢諾煦獻唱〈好膽你就來〉、〈live & life〉等歌，最後一段由「歐開合唱團」及「藍色警報」兩組阿卡貝拉團體，與「愛樂青年合唱團」共同演繹。

吳建恆獲大獎在後台開心拍照。（盧禕祺攝）

蔣偉文（左）與流氓阿德獲獎後在後台開心拍照。（盧禕祺攝）

(中時 )