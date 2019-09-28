新北市中和區2019年納骨堂秋祭大典訂於今（28日）於中和納骨堂舉行。（中和區公所／葉書宏新北傳真）

新北市中和區2019年納骨堂秋祭大典訂於今（28日）於中和納骨堂舉行。（中和區公所／葉書宏新北傳真）

新北市中和區2019年納骨堂秋祭大典訂於今（28日）於中和納骨堂舉行。（中和區公所／葉書宏新北傳真）

新北市中和區2019年納骨堂秋祭大典訂於今（28日）於中和納骨堂舉行。上午9時進行公祭典禮，由中和區長賴俊達、各級民代及地方仕紳與祭。現場延聘會開法師主壇，恭誦「地藏菩薩本願經」超薦先靈，公所協助家屬辦理塔位查詢、聯絡資訊更新及開櫃位等服務。

中和區公所表示，路段因沿線路幅狹窄，興南路3段將實施交通管制禁止汽車進入，為服務祭拜民眾本所已規劃三處接駁車站（捷運南勢角站、新巴士停車場及興南路2段399巷臨39號停車場），呼籲民眾善加利用大眾交通運輸工具或免費接駁專車服務，相關訊息可至中和區公所網站查詢。

另外，響應環保政策淨化空氣品質，再次呼籲民眾精簡祭拜供品及金紙，法會期間（9月15日至10月15日）禁止焚燒金紙，會場設有金紙集中車，提供紙錢集中焚燒服務。

另中和區納骨堂雖然不屬於屈公病疫情管制區，但為了把風險降到最低，中和區公所特別提前於9月24、25日在納骨堂周邊及沿路噴灑消毒，加強病媒蚊的孳清與防疫，也貼心準備了120組防蚊液供民眾使用，為了多一層防護區公所仍然呼籲要前往祭祖的民眾儘量穿著顏色較淺的長褲、長袖防止蚊蟲叮咬，或等待疫情結束再前往納骨堂祭拜。

(中時 )