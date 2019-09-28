一石二鳥！漢堡王竟然鼓勵客人去買麥當勞大麥克，而停售銷量最好的招牌漢堡「華堡」。

聯合報報導，最近阿根廷的麥當勞為幫癌病童募款，客人買Big Mac就捐款，因此漢堡王決定當日停售自家銷售最好的「華堡」，希望客人能因此多買一點讓募款成效更好，此舉也引起民眾熱議除了認同漢堡王的善舉也大讚其高招做了很好的廣告效果。

不過也有調查指出，麥當勞的大麥克並沒有因此提高，不過漢堡王此舉仍然讓許多網友討論，成功引話題。

(中時電子報)