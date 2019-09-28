鼓勵買麥當勞 漢堡王停售招牌堡一天原因曝光 23:052019/09/28 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 漢堡王圖／美聯社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一石二鳥！漢堡王竟然鼓勵客人去買麥當勞大麥克，而停售銷量最好的招牌漢堡「華堡」。 聯合報報導，最近阿根廷的麥當勞為幫癌病童募款，客人買Big Mac就捐款，因此漢堡王決定當日停售自家銷售最好的「華堡」，希望客人能因此多買一點讓募款成效更好，此舉也引起民眾熱議除了認同漢堡王的善舉也大讚其高招做了很好的廣告效果。 不過也有調查指出，麥當勞的大麥克並沒有因此提高，不過漢堡王此舉仍然讓許多網友討論，成功引話題。 (中時電子報) #漢堡王 #麥當勞 #客人 #大麥 #募款 也許您會感興趣 推薦閱讀 瞄準千禧吃貨旅人 麥當勞「韓風哈日漢堡」9／25起出菜 10:452019/09/24 旅遊 誆可助追韓星 上百少女遭街頭藝人索猥褻影像 14:292019/09/24 社會 選舉年募款情況不佳 慈善團體義賣二手物品籌經費 17:562019/09/24 生活 應徵麥當勞工作 亞馬遜Alexa語音助理當幫手 22:532019/09/25 財經 麥當勞在加拿大限時推Beyond Meat素肉三明治 09:052019/09/27 財經 豬肉滿福堡加蛋的魔力？行家曝美味關鍵 09:242019/09/27 生活 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 北市保警試槍 誤射沙國辦事處玻璃 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 鼓勵買麥當勞 漢堡王停售招牌堡一天原因曝光 - 社會 國中女誘高中男：舔到你射出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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