新北市政府動保處今（28日）在中和四號公園熱鬧舉辦「毛寶貝動健康暨世界狂犬病日」活動。（動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府動保處今（28日）在中和四號公園熱鬧舉辦「毛寶貝動健康暨世界狂犬病日」活動。（動保處提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府動保處今（28日）在中和四號公園熱鬧舉辦「毛寶貝動健康暨世界狂犬病日」活動，新北市副市長吳明機、動植物防疫檢疫局局長馮海東、各縣市政府都派員至現場為參賽的毛爸媽和毛寶貝打氣。

新北市政府動保處更邀請藝人于冠華獻唱、李濤帶狗狗共襄盛舉，呼籲飼主注意毛寶貝的健康，並推廣飼主與毛寶貝一起運動。今天天氣剛剛好，新北市各地區家長都帶著家中毛寶貝到現場參加毛寶貝動健康活動，運動瘦身加一日遊，大家都玩得不亦樂乎，滿載歡樂跟獎品回家。

「毛寶貝動健康暨世界狂犬病日」活動在國立臺灣圖書館創意廣場及中和四號公園遛狗區盛大舉辦，新北市副市長吳明機深感守護毛寶貝的健康是相當重要的課題，非常支持新北市政府動保處這個活動，特別前來致詞表達對毛寶貝與毛爸媽的重視。

陳家瑜帶著她的愛犬旺旺來参加，雖然沒有得獎，但她表示沒想到跟旺旺可以這樣玩，真的很開心。決定回家自己也設計個簡單迷你版，有空時就跟旺旺一起玩兼運動瘦身。

陳家瑜表示，新北市政府真有心，辦這個活動除了各種攤位可以玩遊戲換贈品，教導狗狗把運動當遊戲玩，以及狂犬病疫苗及晶片免費注射等活動。讓大家了解毛寶貝除了寵牠們、愛牠們之外，還要重視肥胖造成健康的問題，真是熱鬧又有意義。另外她跟旺旺也在活動中認識了許多新朋友，相約有空到新北市各寵物公園一起玩樂兼健身。

吳明機表示，新時代的飼主除了自己要動健康，也要幫毛寶貝動健康。因為現代人跟毛寶貝都吃太好、少運動容易產生肥胖，造成糖尿病、心臟病等疾病，因此希望藉由這次活動宣導正確犬隻運動觀念，維持家中毛寶貝的健康。此外，新北市政府也積極推廣「零安樂、零棄養」政策，辦理各種認養活動，希望在大家努力下，幫更多的毛寶貝找到溫暖家庭，一同為毛寶貝幸福而打拼。

(中時 )