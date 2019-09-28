直播金鐘、中環、政總、夏愨道、龍和道、添馬公園現場實況

香港佔中運動五周年由民間人權陣線號召的抗議集會，於晚上人數漸增並衝擊警方爆發激烈衝突。示威者對警方狂擲磚頭，政總屢傳爆玻璃聲，亦有人放火燒雜物，警員在高位持槍，數度傳出槍響。警方在香港政府總部外的添華道上向示威者發射催淚彈驅散示威群眾，並以水炮射向人群，示威者撐傘以「傘陣」對峙。

綜合港媒報導，香港警方表示，晚間7時，有示威者不斷向拒馬內的警員投擲磚塊雜物，夏慤道政總警員從拒馬內向高處施放胡椒水劑，示威者不斷以雷射筆照向警員，警員以強力電筒還擊，隨後，夏慤道政總警員向水馬外施胡椒噴劑，示威者組成傘陣緩緩後退。

晚間8時左右，警方指示威者堵夏慤道全部行車線，暴力示威者又於政總附近破壞公物及用雷射光線照直升機，警方警告示威者立即停止違法行為，又在現場舉起紅旗警告。

8時24分，民陣宣布集會提早結束。大量示威者於金鐘夏慤道堵路，並向警員擲磚頭，警方以相應武力進行驅散，不久開始對示威者發射水炮。示威者對警方狂擲磚頭，政總屢傳爆玻璃聲，亦有人放火燒雜物。有警員在高位擎槍，現場傳槍聲及煙霧。

民陣召集人岑子杰表示，集會人數遠超估計，可能有20至30萬人，集會提早45分鐘結束，是因知悉警方會在短期內清場而要及早疏散人群。

晚上10時左右，大批防暴警察在海富天橋推進，並要求記者離開，示威者向金鐘道方向急速撤退，防暴警察則於灣仔及紅磡海底隧道九龍出口截查市民。在銅鑼灣的警方不斷擴大封鎖線，並登上巴士搜查，遭乘客飆罵「白色恐怖」，街上市民與防暴警察在馬路兩邊互罵。警員則築起防線，顯已完全控制場面，並在對周遭市民拍照存證後登上防暴車離去。

醫管局消息指出，10時30分有2名在港島集會活動的男子被送往瑪麗醫院，分別21和23歲，情況穩定。另外媒體也報導港島集會有多人被捕，但至深夜仍無法證實。

港府於深夜11時30分左古發布新聞稿譴責示威者暴力行為，文中稱：「激進示威者今日在政府總部附近堵路、破壞公物及縱火，並以磚塊及汽油彈攻擊政府總部及在場警務人員，不但導致交通阻塞及建築物破損，更威脅在場警務人員安全，嚴重破壞社會安寧。對激進示威者的暴力及破壞行為，政府發言人予以強烈譴責。」

(中時電子報)