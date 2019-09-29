太犯規！厭世臉配兇狠「車頭燈」 高冷妹放送出浴照 00:022019/09/29 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 IG美女彤彤擁兇狠車頭燈。（取自彤彤ig） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人氣IG百變美女彤彤，骨架纖細、四肢瘦長，「車頭燈」卻一點也不客氣，「兇」得嚇人。 彤彤放送出浴照。（取自彤彤ig） 彤彤身材纖細但上圍超有料。（取自彤彤IG） 彤彤造型多變。（取自彤彤IG） IG破7萬追蹤人數的她，上遍各大論壇美女版，招牌高冷厭世臉配上超兇車頭燈，真的讓人想不激動都難。網友紛紛讚賞「真的好美 而且好嬌豔 身材真得沒話說」、「如此精緻的五官長在巴掌大的小臉，配上兇狠的長輩實在太犯規了」、「真的是正妹，青春真好啊」。 文章來源：彤彤IG 彤彤擁有讓人羨慕的身材。（取自彤彤IG） (中時電子報) #車頭燈 #彤彤 #ig 也許您會感興趣 推薦閱讀 辣媽穿回8年前制服 車頭燈亮爆 15:292019/09/21 正妹 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 嘉縣男欠前女友1萬 遭當街擄走手腳被打斷丟包 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 鼓勵買麥當勞 漢堡王停售招牌堡一天原因曝光 - 社會 太犯規！厭世臉配兇狠「車頭燈」 高冷妹放送出浴照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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