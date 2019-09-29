人氣IG百變美女彤彤，骨架纖細、四肢瘦長，「車頭燈」卻一點也不客氣，「兇」得嚇人。

彤彤放送出浴照。（取自彤彤ig）

彤彤身材纖細但上圍超有料。（取自彤彤IG）

彤彤造型多變。（取自彤彤IG）

IG破7萬追蹤人數的她，上遍各大論壇美女版，招牌高冷厭世臉配上超兇車頭燈，真的讓人想不激動都難。網友紛紛讚賞「真的好美 而且好嬌豔 身材真得沒話說」、「如此精緻的五官長在巴掌大的小臉，配上兇狠的長輩實在太犯規了」、「真的是正妹，青春真好啊」。

彤彤擁有讓人羨慕的身材。（取自彤彤IG）

(中時電子報)