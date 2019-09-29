繼卓雷蒙格林、柯瑞、克雷湯普生、利拉德、哈登、韋斯布魯克、詹姆斯、吉米巴德勒等球星表達想打明年東京奧運，「一眉哥」安東尼戴維斯也趁湖人舉辦媒體見面會期間，宣告自己想打明年奧運決心，甚至提前跟美國男籃總教練帕波維奇喊話。

「我當然想要打東京奧運，也願意代表美國男籃出賽，如果他們對我發出邀請，我肯定會答應，希望有人能夠聽到我現在所說的話，尤其是帕波維奇，」安東尼戴維斯在見面會上清楚表態，「嘿！帕波維奇教練，我已經準備好了。」

由於美國男籃在世界盃遭逢空前挫敗，只拿隊史最差第7，明年東京奧運勢必重演救贖之旅，再次組成實力強大的美國男籃參賽，光看現在允諾加盟的9名球星，排出柯瑞、哈登、卓雷蒙格林、詹姆斯與安東尼戴維斯陣容就夠嗆了。

至於加盟湖人的感受，安東尼戴維斯表示，「我就是準備好上場了，當我在休息室穿上湖人球衣，我就感覺很喜歡這裡，能夠加盟這樣一支擁有輝煌歷史的球隊，無論陣容、教練與管理階層都很棒，我已經無法要求更多了。」

「奪冠是我的首要目標，每個籃球員都渴望摘冠，我們擁有出色陣容與教練團，還有球迷的支持，」安東尼戴維斯表示，「我認為我們今年有機會做到一些特別的事情，需要享受當下、相互支持，替隊友創造更好的投籃機會與做好防守。」

(中時電子報)