「論文門」爭議不停,為了澄清外界疑慮,蔡英文總統將她的博士論文電子檔公開在國圖網站,但有網友發現,蔡的論文竟被其他網民上傳到外國知名成人色情圖庫網站,令外國「老司機」一點開來就崩潰,直嗆這根本「圖文不符」!

為了破除學位疑雲,蔡已同意將其博士論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions(不公平貿易與防衛機制)」全文上傳至國家圖書館「台灣博碩士論文知識加值系統」,27日起開放上網查詢、下載。

不過有眼尖的網友發現,有人把這篇論文上傳至成人色情圖庫網站「E-Hentai」,並以「The first time of the Taiwan president(台灣總統的第一次)」,結果一點開來看,全是滿滿的論文圖片檔,令上當的外國網友在下方崩潰留言:「這是成人網站,不是什麼自然期刊,台灣人你給我停止上傳這什麼論文啊! 」

不過也有網友在下開玩笑說,「『為了學術研究,我需要網址』這句話再也不是開玩笑的了」、「漢化組請加油」、「傑出的一手」、「從今天起老子不用華藝線上論文系統了」。

(中時電子報)