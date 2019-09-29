「論文門」爭議不停，為了澄清外界疑慮，蔡英文總統將她的博士論文電子檔公開在國圖網站，但有網友發現，蔡的論文竟被其他網民上傳到外國知名成人色情圖庫網站，令外國「老司機」一點開來就崩潰，直嗆這根本「圖文不符」！

為了破除學位疑雲，蔡已同意將其博士論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions（不公平貿易與防衛機制）」全文上傳至國家圖書館「台灣博碩士論文知識加值系統」，27日起開放上網查詢、下載。

不過有眼尖的網友發現，有人把這篇論文上傳至成人色情圖庫網站「E-Hentai」，並以「The first time of the Taiwan president（台灣總統的第一次）」，結果一點開來看，全是滿滿的論文圖片檔，令上當的外國網友在下方崩潰留言：「這是成人網站，不是什麼自然期刊，台灣人你給我停止上傳這什麼論文啊！ 」

不過也有網友在下開玩笑說，「『為了學術研究，我需要網址』這句話再也不是開玩笑的了」、「漢化組請加油」、「傑出的一手」、「從今天起老子不用華藝線上論文系統了」。

(中時電子報)