F-35戰機

德國防長柯蘭普-凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）月底已宣佈，空軍2020年初將選擇新戰機，以取代93架「龍捲風」（Tornado）戰機，好與大約140架「颱風」（Typhoon）戰機互補。

而為了長遠著想，德法正攜手合作，在「未來空戰系統」（Future Combat Air System，FCAS）專案下研發新一代戰機。據《國家利益》（The National Interest）網報導，雖然目前還不清楚，柏林究竟想要多少架新戰機，但很可能會砸下好幾十億美元。

年初時，德國放棄了F-35。按官方說法，目前競標的只有波音的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，還有歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」戰機。

一段時間以來，柏林一直中意以升級版「颱風」來取代「龍捲風」戰機。其中的主要論點在於，要讓歐洲企業參與德國的戰機打造。或許更重要的，就是避免干擾德法軍備合作的動能。不過，問題在於，德國空軍必須履行柏林對北約（NATO）的承諾，為戰術核戰計畫提供戰機。而在北約計畫下，所有成員國的戰機都要能投擲美製核彈。

雖然「龍捲風」與核武相容，但無論F/A-18E/F或「颱風」都無法掛載核武。據荷蘭《緊急起飛》（Scramble）雜誌報導，柯蘭普-凱倫鮑爾要華府說清楚，讓這些戰機獲得相關認證，究竟需要什麼。而這認證過程需要耗費多年，由於維持「龍捲風」機隊的花費迅速攀升，對德國來說會是個問題。

分析指出，這核武相容性問題對F-35來說，卻可能製造了良機。「要是最後德國空軍採購小批F-35變成事實，也不令人意外，」《緊急起飛》說，「買F-35A不但有助於累積隱形戰機的經驗，還能讓履行北約義務的認證過程變得比較簡單。」

要是德國真的重新讓F-35加入競標，那將是繼加拿大之後，另一個政治拉鋸戰影響F-35採購的例子。2010年時，加拿大保守黨政府宣佈，打算在2020年以前採購65架F-35戰機，以汰換老舊的CF-18戰機。然而，由於當時政府沒有公平比較如「颱風」等其他戰機，2015年自由黨候選人杜魯道（Justin Trudeau）角逐總理時，就猛打F-35採購案，結果贏得大選。

2017年時，渥太華撤回F-35採購提案，開放各方競標。由於這筆大單價值數十億美元，結果紳寶集團（Saab AB）、空中巴士（Airbus），波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）都加入這場搶單大戰。有趣的是，渥太華最近甚至推文說，競標規則顯然有利於F-35。

(中時電子報)