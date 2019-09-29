儘管湖人總教練佛格到現在還不肯明確公布新球季的先發名單，外界卻評估湖人將排詹姆斯、丹尼格林、庫茲馬、安東尼戴維斯與麥基的先發陣容，沒想到安東尼戴維斯竟在媒體見面會上爆料，湖人已在討論新球季擺上「超級大個陣容」！

根據安東尼戴維斯的爆料，湖人有可能擺出的超級大個陣容，將是詹姆斯(203公分)搭配安東尼戴維斯(208公分)、庫茲馬(206公分)、麥基(213公分)、霍華(211公分)4名長人一起上場，這樣的長人陣容確實具備威嚇力，卻沒什麼速度。

由於目前庫茲馬還因左腳受傷，復出時間還不確定，所以佛格想要測試這套相當誇張的長人陣容，恐怕還需等待一段時間，只是光是想像麥基和霍華同時上場，感覺這個陣容頓時「笨重」不少，恐怕將讓對手利用速度或快攻瞬間拖垮。

但在媒體日發言最「兇惡」的湖人球員當屬杜德利，因為他竟嗆聲，「只要有人膽敢對詹姆斯或安東尼戴維斯惡意犯規，那就交給我處理，詹姆斯只需幫我準備好2萬美元罰款，儘管這種角色沒人想當，但你必須替你的兄弟挺身而出。」

(中時電子報)