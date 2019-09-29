林子博與妻子感情深厚。(取自東網)

48歲香港TVB娛樂主播林子博與結縭16年的妻子Shirley感情深厚，今年4月Shirley突傳噩耗，證實罹患罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，他一手包辦全家大小事，不離不棄陪伴愛妻對抗病魔。只是老天爺給他的考驗還沒結束，近日驚傳遭待了11年的公司TVB解雇，昨日就是他任職的最後一天，妻子得知消息更忍不住崩潰痛哭。

林子博2008年經TVB娛樂新聞台監製介紹加入公司，多年來雙方合作愉快，前陣子監製得知他妻子罹癌，有經濟壓力，還主動告知新的合約已準備好，續約條件也相當不錯，合約長達3年還加薪，未料合約還來不及簽，上禮拜就接獲被解雇的噩耗。

不過林子博對於失業一事很看得開，他向港媒透露，娛樂新聞台同事知道他家裡狀況，在工作分配上都會特別體諒他、做出適當調整，但TVB畢竟是企業，公司也是不得已才做出這決定。

只是林子博也透露妻子在得知消息後，忍不住崩潰痛哭，不過他就安慰妻子別灰心，「我有手有腳，可以先找兼職做。」同時也透露自己的確有經濟壓力，光每月房租就要上萬港幣，但與其鑽牛角尖去想，不如把心思花在找工作比較實際。

幸好人間處處有溫情，林子博失業消息傳出，TVB老同事們紛紛主動幫他找工作，ViuTV也打算找他上班，而影星古天樂更是第一時間就託人轉達林子博，希望能幫助他度過難關，令林子博深刻體認到人間仍有情。

(中時電子報)