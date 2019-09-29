博物館是親子旅遊好去處，拍照好打卡，又能從展覽中獲取新知！台南市近來就有2個很夯的博物館，即將在10月10日開幕的山上水道博物館看日式水道老建築華麗變身，水管、水桶復古也摩登；5月開幕的左鎮化石博物館人氣紅不讓，揭秘恐龍怎滅絕、台灣竟有大象化石。博物館寓教於樂，連假出遊樂活也逍遙。

今年國慶連假出遊有新選！台南山上花園水道博物館要開幕了！紅瓦磚＋黑色屋頂的日式古建築，遠看有如古堡，走進內部一看更是別有洞天，黝黑水管、藏青色的快濾筒排列整齊，傳統粗獷硬派的鐵件、外露管線、粗胚的混凝土，這可是當今最紅的工業風設計。

原台南水道是台灣早期很重要的衛生公共建設，日據時期台灣總督府衛生顧問技師巴爾登與其學生兼助手濱野彌四郎在1897年著手規畫，1912年動工、10年後完成。在博物館裡擺設老照片，可詳讀瞭解台灣淨水史，這也有互動體驗，水道名人有哪些、如何過濾雜質喝好水。

在水道博物館外也種植許多花草，還有藝術裝置！仔細一瞧，這裡的導覽桿都是以水管為造型！文化局配合推出紀念瓶裝水，印上日治時期就存在的「南水」標記。

逛完博物館，也來山上的K.Fika （啡卡咖啡）打牙祭！這家以北歐風簡約的咖啡館可是網美打卡勝地。白色建築搭配花草更顯優雅，咖啡館不時發現「小鹿」蹤跡。建議可來這點盤義大利麵，喝杯手沖咖啡、繽紛氣泡飲等！未來店家也會推出北歐風早午餐，坐在咖啡館內靜靜品味山下美景。

秋高氣爽別老待在家，來台南左鎮化石博物館學新知、賞建築！這可是全台唯一以化石為主題的博物館，全區使用清水模建材打造，採現代裝置藝術，超過4600件館藏化石完整展示。

博物館外觀可看到一隻犀牛，預告大小朋友別錯過鎮館之寶「早坂中國犀」。園區共有5大館，各有巧妙不同，入口的奔馳跳躍的梅花鹿群栩栩如生，只差沒有看到耶誕老人，是拍照好景點。

生命演化館呈現海洋生物的搶灘戰，曾稱霸地球的恐龍坐落在中庭，之後哺乳動物崛起於歷史舞台，見證生命演化的繁盛與衰落！長毛象滅絕之謎等你一探究竟；化石館設置擴增實境互動沙盤，能了解菜寮溪流域化石的來源。

這裡也有許多虛擬互動、彷真動物模型，如電影《侏羅紀世界》恐龍探照燈打在地板、大型恐龍化石踩踏在藝術家達利的軟鐘，象徵記憶永恆與生物多變。

因為園區很大，如要5個館走完加上聽導覽，可能需要大半天，但所獲得的知識可比教科書更生動有趣！這裡也有DIY教室、化石電影院讓小朋友坐下來學習體驗。值得一提的是，園區的吉祥物—淺藍色的「早坂犀牛koko」也不時會出現，見到牠時別忘了拍照打卡喔！

相對國外博物館、美術館門票收費都頗高，其實台灣這些藝文、教育景點CP值很高。緊接著就是10月國慶年假囉，大小朋友相約台南，看展覽、品藝文、玩DIY，旅遊也能增廣見聞、累積美好回憶。

(中時電子報)