清潔，是正確保養的第一步，也是最重要的一步。洗臉，是我們每天都在做的事，但卻不一定每個人都做得正確。國內知名保養品牌艾莎古薩一直以來提供消費者正確的保養資訊外，現更將資訊傳達方式從視覺延伸至聽覺。

（取材自Gusa Elsa 官方YouTube）

寫了好幾本保養專書的粉刺達人ELSA，在《粉刺痘痘大揭密-你的臉為什麼好不了？》、《難怪我的臉好不了！》、《粉刺痘痘淨斷術》等書中傳授保養撇步，廣獲好評；她提醒：「如果你一直都在努力保養，卻看不見任何成效，反而肌膚持續出現狀況，這時不妨回頭先想想你的清潔方法是否出了錯。」

艾莎古薩不斷推陳出新，推出了「聽保養」單元，希望大家藉由短暫的通勤時間、清晨刷牙洗臉或者在塗抹保養品的時刻，放著聽，輕鬆看，藉可愛插圖讓消費者一目瞭然、一聽便懂，隨時隨地吸收正確的保養觀念，為常時間不足的學生、上班族省下寶貴時間。

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