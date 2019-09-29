氣象局今（29日）早針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣發布豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

志耕氣象報報~南港雨量破300mm 晚間北市大豪雨特報

東北風發威、外出帶把傘！今（29日）基隆北海岸、大台北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨。氣象局今早針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣發布豪雨特報，預估這波雨勢持續到下週二（30日）。今年第18號颱風米塔也在昨天上午形成，雖然不會直接侵襲台灣，但其暴風圈恐距台不遠，預計今天發布海警。

氣象局表示，今日台灣北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；台南以北、東南部地區（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請注意

氣溫方面，今日北、東部高溫僅27度，南部地區在這段期間高溫都差不多，約32至33度。紫外線指數，今日高屏地區達紅色「過量級」，其餘地區達橘色「高量級」，外出需記得防曬。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，午後中部近山區臭氧濃度上升，短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，沿海地區需留意午後風速增強致地表揚塵發生影響空氣品質；馬祖地區受到中國東南沿海污染物影響為「橘色提醒」等級；高屏空品區位在下風處，擴散條件較差，空氣品質為「紅色警示」等級。

(中時電子報)