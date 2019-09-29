民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬，被爆原本有一名矮胖的神秘男子想搶先取走行李箱，陳明文28日被問到此事時表示，希望這件事直接去問高鐵，高鐵會很清楚地說明。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千直指，陳明文若不說清楚，恐成為民進黨2020總統大選的破口。

孫大千在臉書指出，300萬疑雲，陳明文如果始終沒有辦法把話說清楚、講明白，那麼他極有可能會成為民進黨2020總統大選的破口。

以下6個簡單的問題，若連陳明文都沒辦法回答，那誰會相信這件事沒有玄機呢？

1.這300萬元究竟是從哪裡來的？陳明文的姪子是從事什麼工作？是否真的具備這樣的財力？

2.這個帳戶是真的屬於陳明文的姪子？還是被他人借作人頭帳戶使用？

3.既然是借貸，為什麼不用匯款，而要分次提領現金？身為立法委員，難道不清楚分次提領現金的方式，是在刻意的規避洗錢防制法嗎？

4.為什麼從銀行提出現金後，要加工現鈔的捆錢方式？通常會移除每綑鈔票上紙質的綁鈔帶，是因為白色綑鈔帶上面的資訊會洩漏提領銀行，一個單純的借款，有必要這麼辛苦嗎？

5.為了孩子創業大費周章地借了300萬，為什麼在失而復得之後，就不打算開店了呢？

6.週刊所提到的，這一位原本想要先行把皮箱領走的矮胖男子究竟是誰？

網友說：「真是疑雲重重。」、「有貓膩。」、「民盡黨所做的壞事，沒有一件說得清楚！」、「越描越黑。」

(中時電子報)