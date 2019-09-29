阻氣候變遷 瑞士10萬人上街 08:352019/09/29 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士即將在3週後舉行國會大選，主辦單位指出，約10萬人今天在瑞士首都伯恩（Bern）上街遊行，呼籲採取行動遏阻氣候變遷。 瑞士多個城市昨天也有較小規模氣候遊行，那是歐洲各地城市「週五為未來而戰」示威抗議的一部分。 今天的示威遊行由80個競選團體主辦，它們自稱是「氣候聯盟」（Climate Alliance）。 伯恩警方未針對主辦單位估計的共襄盛舉人數發表評論，但警方發言人賈吉（Dominik Jaggi）告訴法新社，「這是伯恩近年來最大規模示威抗議之一」。 (中央社) #遊行 #氣候 #瑞士 #示威 #主辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 蔡論文竟出現在這神秘網站 外國老司機崩潰了 - 國際 陸王牌稀土兩年後恐失優勢？關鍵曝光了 - 國際 切割！華為5G基地台不用美零件 還有這意外效果 - 國際 好景不再！美陸關係緊張 連國慶酒會都降級了 - 國際 彈劾擾大局 川普恐狗急跳牆 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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