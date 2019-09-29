瑞士即將在3週後舉行國會大選，主辦單位指出，約10萬人今天在瑞士首都伯恩（Bern）上街遊行，呼籲採取行動遏阻氣候變遷。

瑞士多個城市昨天也有較小規模氣候遊行，那是歐洲各地城市「週五為未來而戰」示威抗議的一部分。

今天的示威遊行由80個競選團體主辦，它們自稱是「氣候聯盟」（Climate Alliance）。

伯恩警方未針對主辦單位估計的共襄盛舉人數發表評論，但警方發言人賈吉（Dominik Jaggi）告訴法新社，「這是伯恩近年來最大規模示威抗議之一」。

(中央社)