來華陰街看漫畫展！文化部台灣漫畫基地自即日推出年度特展「2019台灣漫畫藝術節-跨域漫遊」，展期至10月23日止。策展人羅禾淋以「跨域漫遊」為主題，提出漫畫與各行各業合作的可能性，在漫畫基地展示跨域作品。在地域上則結合『漫畫X旅行』的元素，媒合漫畫家與旅館業者合作，使展場向外延伸至台北車站舊城區，透過領域和地域的兩種跨域實踐，讓漫畫成為日常生活的一部分。此外，更串聯了台北當代藝術館的「街大歡囍」藝術節活動，透過交換展場、舉辦多場講座，共同推廣城區漫畫藝術節。

鄭硯允的作品於君品酒店展出。（圖取自文化部官網）

文化部政務次長彭俊亨表示，感謝所有合作展出的漫畫創作者，同時也特別感謝漫畫基地週邊的12家旅館，以及台北當代藝術館這次共同參與台灣漫畫藝術節。本次展覽是透過漫畫作品不同的展示方式，不僅為旅館環境增添藝術氣息，更能共同創造區域特色，成為旅客在投宿地點的美好相遇，民眾也可藉著藝術節造訪旅館的開放空間，觀賞漫畫作品，期待藉由這次互惠共好的合作夥伴關係，開啟往後更多合作的機會。

策展人羅禾淋則提到這次和商旅媒合的小故事，例如北門文旅內部珍藏的大稻埕風情壁畫，與漫畫家AKRU的作品《北城百畫帖》做了巧妙的結合；展出蠢羊與奇怪生物作品的中源大飯店，其負責人是資深漫畫迷，以前更開過漫畫店，所以非常支持本次活動；老爺會館林森及南西店則提供合作資源，讓漫畫家61Chi和B.c.N.y.的作品得以更完整的呈現。

另外米奇鰻則結合皇家玫瑰旅館站前館的原創吉祥物角色「皇家玫寶」，血多結合蜂巢旅店的「蜂巢QBee」角色，分別創作出新的作品；Arwen Huang除了作品展出，還會在北門窩泊旅辦理工作坊。除了此次合作的12家商旅外，還有多家商旅表達希望有機會參與相關計畫，未來可以在這個街區更為擴大漫畫的跨域合作。

此次展覽分為三大主軸，分別是以漫畫基地做為主展場，用「漫畫成為跨界引擎」為主題，共展出8組受矚目的跨界作品包括《神之鄉》、《小兒子》、《金魚》、《雨港基隆》、《用九柑仔店》、《仙界小霹靂》、《陰間條例x冥戰錄》、《食用系少女》，從漫畫出發讓漫畫與不同媒介、領域進行跨界結合，並利用現代科技元素，讓觀展民眾可以帶上VR體驗化身《冥戰錄》的女主角林默娘，還有AR、浮空投影等技術，都為作品帶來不同形式的欣賞趣味。

台北當代藝術館為本次合作展場，透過與街大歡囍藝術節交換展場，民眾不僅能在台灣漫畫基地一樓的基地書店欣賞街大歡囍之作品，也能在台北當代藝術館看到漫畫家米奇鰻、爻乂的作品，在當代藝術館戶外電視牆也將播出此次展出的3部跨界動畫作品《仙界小霹靂》、《小兒子》與《金魚》。

2019台灣漫畫藝術節首次與旅館業者合作－漫畫帶著大眾旅行，分別邀請了12位漫畫家於12間旅館展示漫畫作品，「2019台灣漫畫藝術節」入場免費，展覽期間還有集章活動，推薦民眾可以散步城區的方式「漫遊」本次漫畫藝術節全部的展覽地點。另外，每周六日也有各式不同的講座、分享會、影片展示及街頭動漫音樂會等活動，歡迎民眾踴躍報名！

文化部政務次長彭俊亨、策展人羅禾淋與商旅代表合照。（圖取自文化部官網）

(中時電子報)