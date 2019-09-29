「2019 IRONMAN Taiwan國際鐵人三項賽」澎湖登場，世界近700名好手爭取「鐵人」榮耀。（陳可文攝）

亞太區最具指標性的鐵人賽事「2019 IRONMAN Taiwan國際鐵人三項賽」29日在澎湖破曉登場，世界各地29個國家、近700名好手頂著冷風細雨中同場競技，爭奪35名2020世界錦標賽入場券。

IRONMAN Taiwan 今年第5屆，連續4年跨海澎湖舉辦，國際賽事規格融入澎湖國際級賽道，打造了世界級鐵人三項盛會，更3度榮獲全球鐵人票選「隔年最想來參加賽事」前3名的殊榮。

依循往例，賽程包括：游泳3.8公里、自行車180公里、路跑42.2公里，全程共計226公里，比賽時間清晨6時持續至晚上11時，所有選手必須於17個小時內完成賽程，榮耀冠以「鐵人IRONMAN」光環 。

主辦單位表示，IRONMAN系列賽是目前全球成長最快速的鐵人三項競賽，全世界已累計超過600萬人次參加；夏威夷科納島是IRONMAN世界錦標賽的殿堂，台灣澎湖島是前進世界錦標賽的最佳前哨站。

清晨6時許，首戰3.8公里海泳在時裡沙灘撲通下水，大夥卯足全力爭先向前游；接著180公里自行車賽道橫跨澎湖馬公、湖西、白沙、跨海大橋、西嶼全島，鐵馬風火輪飛馳飆風；最後42.2公里路跑在第三漁港前的4線車道開跑，所有選手汗流浹背奮力一搏最後衝刺。

終點線設在旺旺集團福朋喜來登酒店旁綠地，選手們再次挑戰不可能任務，興奮地迎接堅持最後的勝利。

(中時 )