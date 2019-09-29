◎中國時報

選戰即將進入倒數百天，民進黨昨召開全代會拋出「芒果乾」（指亡國感）的恐嚇牌。蔡英文總統在致詞中強調，2020的對手不只在國內，更在對岸，他們希望台灣選出對北京低頭、不敢買戰機的政權，「屈服於北京的壓力，附和他們的共識，中華民國才會消失、台灣才會消失」。隨著蔡英文在全代會誓師，大打「反中牌」，顯然已成為2020選戰主軸。

美國總統川普又要對大陸出狠招？陸美即將於下月舉行新一輪貿易談判之際，市場突然傳出白宮考慮限制對大陸的投資，並讓在美上市的大陸企業退市。此舉將使兩國間貿易緊張局勢急劇升級。分析家表示，一旦陸美爆發金融戰，破壞力將遠超過兩國數千億美元的關稅戰，並衝擊全球金融市場。

2020選戰開打，為了激化選情，反中議題有如當年「統獨牌」的進化版，被重新包裝後，再度成為民進黨選舉提款機；如果對岸介入台灣選舉真的有效，試問蔡總統，您2016還能當選嗎？

◎旺報

中共建政70周年前夕，官媒新華社發布〈中華人民共和國大事記〉及相關回顧文章，對文化大革命、六四事件等敏感歷史，再一次做出官方定性。

大陸官媒新華社在十一前夕發表〈中華人民共和國大事記（1949年10月-2019年9月）〉，許多兩岸關係大事件也被列入；從毛澤東對台提出的一綱四目、葉九條、江八點、胡六條到今年年初的習五條；以及九二共識的產生、兩岸開放探親，開啟三通直航、簽署ECFA，以及連胡會、馬習會等，都被寫進。

再過幾天，就是中共建政70周年，中共政權的建立是1949年10月1日那天開始，但中共政權70年屹立不搖，則要更早於那天。

◎工商時報

即將進入傳統上多頭氣勢強大的10月，以八大官股行庫為主的法人，上周連續五日買超台股暖身，為延續多方力道布局。市場專家表示，包括台積電、正新等15檔股票，可望成為迎接國慶行情的多方強勢股，投資人可留意。

美股驚傳為避免資金流向中國，白宮方面準備從金融面下手，考慮限制美國政府退休基金投資中國市場，並要求在美上市的中資企業退場。

諾貝爾經濟學獎得主羅伯‧莫頓（Robert Merton） 10歲時就買了第一張股票，他在參訪台灣大學時分享投資經驗說，看起來太美好的事，通常都不是真的，「尤其當美國公債殖利率低到2％以下時，不要相信還有投資報酬率6％、無風險的投資標的。」

(中時電子報)