前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱28日參加新黨全代會餐會，獲得新黨黨主席郁慕明承諾將在台南立委第6選區唯一支持，談及兩岸，洪主動重提兩岸主張，就係依照《中華民國憲法》的兩岸關係條例來走，她大罵民進黨是「俗辣、只敢來陰的」。對此，有網友就認為，「洪秀柱應講清楚憲法的意涵」。

洪秀柱出席餐會致詞時稱，國民黨與新黨本來就是兩黨一家親，她內心很清楚，國民黨對她的兩岸政策主張有顧忌，但越顧忌，路越走不出去，所以若再有人問兩岸政策，就是按照中國民國憲法的兩岸人民關係條例來走。她強調，民進黨政府對兩岸人民關係條例不滿意，可以發動立法院修法，改成「台獨黨章」，她嘲諷民進黨是「俗辣」，「只敢來陰的，敢說不敢做」。

對此，網友紛紛表示，「什麼是中國民國憲法，洪秀柱要講清楚吧！」、「説民進黨是俗辣，污辱了俗辣」、「柱柱姐，加油!」、「台獨？像是海市蜃樓的安慰，不能做、也做不到，台獨不羞愧知恥，如糞坑石頭」。

(中時電子報)