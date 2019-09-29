準颱風米塔最快今生成 週日「轉」是否侵台關鍵

中央氣象局在今早8點30分發布輕颱米塔的海上颱風警報，預報員劉沛滕表示，今天晚上輕颱米塔發布陸警的機率大，明天（30）影響台灣最劇烈，新竹以北到宜蘭都會在暴風半徑內，北部、宜蘭雨勢較大，雨量將會到達豪雨等級，且米塔強度正持續增強中，今下半天有機會轉為中度颱風。

劉沛滕說明，今晚米塔發布陸警的機率大，新竹以北到宜蘭都會在暴風圈內，若是持續往西偏，花蓮也會進入暴風圈，而其強度持續增強，有機會在今午轉中度颱風，明（30）一整天影響台灣最劇烈，凌晨將從東南部蘭嶼靠近並一路從東部海面北上，中午過後北部、宜蘭的雨勢會受到米塔影響而逐漸增大。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，周一中午至周二清晨是颱風影響最明顯的時間，北部、東部嚴防強風豪雨。根據氣象局最新預報，全台各地暴風圈侵襲的機率北部、東北部以及花蓮都超過7成，宜蘭為全台最高85%、基隆84%、台北79%、花蓮78%、桃園74%。

(中時電子報)