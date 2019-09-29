日本隊超前比分，觀眾振奮。（美聯社資料照）

日本隊擊敗愛爾蘭。(Rugby World Cup臉書)

世界盃橄欖球賽爆出本屆最大冷門！世界最強的愛爾蘭在小組賽慘遭地主日本隊逆轉，日本原以3-12落後，但是田村優一路罰球追趕，福岡堅樹第59分鐘從左邊角落突襲達陣，終於將比數超前為14-12。反觀愛爾蘭都沒有得分，田村優最後再罰一球以19-12偷走勝利。

開幕戰打敗俄羅斯的日本隊，目前以2勝0負暫居A組龍頭，世界排名升到歷史新高的第8名。這一勝震驚了橄欖球界，以前正式比賽日本對愛爾蘭7戰全敗，平均每場輸掉31分。愛爾蘭首次在世界盃敗給非一級球隊(日本是亞洲唯一打到第二級的球隊)，這也是日本第2次在世界盃逆轉勝，讓全場地主觀眾陷入瘋狂。

在愛爾蘭的堅陣防守之下，日本只達陣1次，罰球4次之多，愛爾蘭總教練施密特(Joe Schmidt)認為其中3次吹判對他們很不利，這些罰球對愛爾蘭的防守產生沉重壓力。愛爾蘭有兩次達陣，沒有罰球。施密特也極力稱讚日本隊表現英勇：「我們對自己極度失望，日本隊的無比強悍都在意料之中，我們其實見識過很多次了。」

「櫻之勇士」經此一戰聲震天下，有機會首度闖進世界盃8強。愛爾蘭前國手Denis Hickie表示：「地主隊打敗了世界最強的球隊，讓這場世界盃熱血沸騰。」愛爾蘭之前世界排名第1，擊退無數強敵，被認為是當今最實力最堅強的橄欖球隊，但他們似乎拿地主沒轍，近4次在小組賽輸球有3次是敗給地主球隊。往好的方面看，這有助於提升世界盃的關注度，本屆前次最大冷門是烏拉圭險勝斐濟。

(中時電子報)