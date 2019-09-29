《ESPN》權威記者沃納洛斯基29日搶先爆料，熱火已跟總教練史波斯查完成複數年續約，原本史波斯查跟熱火還剩1年合約，接著《邁阿密哨兵報》記者溫德曼指出，熱火與史波斯查完成4年續約，代表他將續留熱火到2024-25年球季。

48歲的史波斯查，在1997年開始擔任熱火影像分析師，1999年升任熱火助理教練，到了2008年從前主帥萊里手中接過熱火兵符，今年將是他擔任總教練第12個年頭，繼續成為現役同一球隊執教時間第2久的教頭，僅次於帕波維奇。

史波斯查過往11個執教球季，累積例行賽523勝363敗、勝率5成90；季後賽71勝47敗、勝率6成02，從2011到2014年，連續4年帶領熱火闖進總冠軍賽，其中拿下2012、2013年NBA總冠軍，更在2013年當過全明星賽總教練。

在史波斯查的執教生涯當中，最輝煌的事蹟就是成功整合「LCD連線」詹姆斯、波許與韋德，畢竟能讓這3大球星願意攜手合作打球，史波斯查當居首功。儘管熱火上季無緣季後賽，不過隨著吉米巴特勒加盟，熱火很機會再闖季後賽。

(中時電子報)