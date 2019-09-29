鴻海創辦人郭台銘昨在台北舉辦首場粉絲見面會，郭多次向支持者道歉，並表示雖不參選總統，但將轉換戰場到立法院，也提出三項立委投票守則。此外，多名郭粉上台頻砲打韓國瑜，儼然成黑韓大會。對此，自由作家洛杉基提出四大不解之處，並感嘆表示，對郭真的很失望，過去對他的敬意正在消失。一個一代電子業梟雄，竟墜入政治紅塵，成為眾人最瞧不起的無脊梁骨、無是非的投機政客。

洛杉基在臉書表示，郭粉吃裡扒外，與民進黨聯合共同修理韓國瑜，幫郭出氣，「黑韓的程度，比綠營有過之而無不及！」他說正如雷倩日前接受訪問說過的，郭「撤選而不撤旗」，繼續留在舞台上扯國民黨後腿，重蹈2004年藍營分裂，國民黨敗給得票率只有30幾趴的阿扁。

洛杉基提出四大不解之處，為何郭董及郭粉對韓國瑜如此不滿。一、韓國瑜贏得國民黨初選，難道是韓國瑜的錯？他有能力左右黨高層的意向嗎？他有能力買票嗎？二、如果真有對不起郭的地方，那是國民黨高層的責任，而不是被派到艱苦地區孤單作戰的韓國瑜！三、如果要摧毀韓國瑜，就是想讓蔡英文連任，就是要讓她繼續倒行逆施，「人民饒不了你！」四、若要摧毀國民黨，讓大綠民進黨及小綠民眾黨的立委加起來變成多數，就是準備消滅中華民國，讓台灣國國旗在總統府升起，「郭董就是中華民國的罪人，也對不起他老母！」

洛杉基感嘆表示，過去對郭有無比敬意，但事情發展到今天，對郭真的很失望！過去對他的敬意，正一點點消失。一個一代電子業梟雄，竟然墮入政治紅塵，成為眾人最瞧不起的無脊梁骨、無是非的投機政客。

(中時電子報)