今天（29日）凌晨4時16分許，嘉義太保發生一起重大車禍，一台聯結車先是擦撞停放路旁2車，再失控衝進民宅，車頭全毀，駕駛受困車內，警消鋸門將他救出，幸運僅輕傷，送往嘉基醫院救治。

警消於凌晨4時16分接獲報案，太保市北港路2段457號附近發生重大車禍。太保分隊趕抵現場，發現1輛運送媒碳的聯結車先擦撞停放路旁1台自小客及1台小貨車，再衝入一旁民宅，車頭嚴重變形，司機受困車內。

太保分隊鋸開車門救出駕駛，初步檢視年約30歲的駕駛身上多處輕微擦傷，送往嘉基醫院救治。

(中時電子報)