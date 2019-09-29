恐怖！嘉義聯結車撞2車再衝入民宅 車頭全毀 08:122019/09/29 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義太保清晨重大車禍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天（29日）凌晨4時16分許，嘉義太保發生一起重大車禍，一台聯結車先是擦撞停放路旁2車，再失控衝進民宅，車頭全毀，駕駛受困車內，警消鋸門將他救出，幸運僅輕傷，送往嘉基醫院救治。 警消於凌晨4時16分接獲報案，太保市北港路2段457號附近發生重大車禍。太保分隊趕抵現場，發現1輛運送媒碳的聯結車先擦撞停放路旁1台自小客及1台小貨車，再衝入一旁民宅，車頭嚴重變形，司機受困車內。 太保分隊鋸開車門救出駕駛，初步檢視年約30歲的駕駛身上多處輕微擦傷，送往嘉基醫院救治。 (中時電子報) #聯結車 #車頭 #太保 #駕駛 #民宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚倫交所掛牌 中國太保發行GDR 04:092019/09/25 焦點新聞 微笑海悅 高CP值親民宅 04:102019/09/25 產業．科技 民宅惡火釀2死5傷 家貧待援 04:102019/09/25 地方新聞 Tesla Model 3開車追劇 04:102019/09/25 時尚消費 派出所前撞機車 肇逃男再撞賓士釀5傷 09:552019/09/25 社會 淡水清晨死亡車禍 18歲汽車駕駛撞死機車騎士 09:292019/09/26 社會 金門下埔下火警 民宅下起「磁磚雨」 15:492019/09/26 生活 遇逼車駕駛緊追不捨！ 還傳來陌生Airdrop訊息 16:162019/09/27 生活 飛來橫落！砂石車輪胎噴飛 駕駛驚魂未定：差點被砸死 12:112019/09/28 社會 砂石車輪胎噴飛 砸毀遊覽車頭 04:102019/09/29 社會新聞 社會熱門新聞 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 鼓勵買麥當勞 漢堡王停售招牌堡一天原因曝光 - 社會 奧客半夜下大單 炸雞、便當都進了廚餘桶 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 太犯規！厭世臉配兇狠「車頭燈」 高冷妹放送出浴照 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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