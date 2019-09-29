吳奇隆在今年4月喜迎兒子「步步」，升格當新手爸爸的他，8月底驚喜現身電影《第九分局》首映會時，因為臉型明顯圓一圈，被虧是「幸福肥」，甚至還傳出吳奇隆為了瘦不下來而苦惱，而吳奇隆昨（28日）則狂曬美食照，讓網友看了肚子餓，直呼：「你太狠心了」。

當爸的吳奇隆今年減少工作量，把重心轉往家庭、全心陪伴老婆劉詩詩，不過吳奇隆近期卻屢被指發福，他8月底驚喜現身電影《第九分局》首映會時，還因為臉型明顯圓一圈，被虧是「幸福肥」，《鏡周刊》還指出，傳吳奇隆已戒掉澱粉、勤勞運動，但仍瘦不下來，讓他很困擾。

對此傳聞，吳奇隆至截稿前尚未有公開發言，不過他昨則在微博一口氣PO出9張美食照，台式、港式、日式料理應有盡有，吳奇隆還調皮標記「#向減肥同事發起圖片攻擊#」，讓網友看了都流口水，留言直呼：「大哥，你太狠了」、「太不厚道啦 有味道讓人口水直流的微博」、「好殘忍啊」。 ​​​​

吳奇隆微博全文。（圖／取材自吳奇隆微博）

(中時電子報)