目前第18號颱風「米塔」正快速逼近！從可見光雲圖中可看到，颱風的核心雲系已相當緊密，預報路徑也持續向西調整。「天氣風險WeatherRisk」指出，明天下午起暴風圈將壟罩東部、北部陸地，明天深夜颱風中心掠過東北角近海，「颱風中心在接近時，有可能受地形影響更接近陸地，甚至有登陸的機會，北部、東部務必嚴加戒備」。

「天氣風險WeatherRisk」表示，依照氣象局預報路徑，預估今天下半天就會發布陸上警報，周一傍晚(09/30)至周二(10/1)清晨受颱風影響最劇烈；特別是北北基、宜蘭、桃竹苗，山區將有大量降雨、平地沿海有強風驟雨。

「天氣風險WeatherRisk」說道因為基隆河谷的加乘效應，尤其是台北盆地風會特別大。但米塔颱風來的快，去得也快，周二(10/1)上午就快速地北上遠離。

(中時電子報)