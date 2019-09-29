網友發現蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barcelo已過世。但網友查證人家明明還活的好好的!教授林環牆也留言說「4天前，才收到Professor Barcelo的email。不可思議！」(林環牆FB)

總統蔡英文27日授權國家圖書館將她的論文手稿上線，供大家閱覽以釋疑，並在臉書批質疑她學歷的人是「裝睡的人叫不醒」。但「論文門」仍持續延燒，且又多了「案外案」，網友發現蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barcelo已過世。但網友查證人家明明還活的好好的!教授林環牆也留言說「4天前，才收到Professor Barcelo的email。不可思議！」

據總統府網站，蔡英文畢業於國立臺灣大學法律系（1978），旋即赴美、英就讀，先後取得美國康乃爾大學法學院法學碩士學位（1980）、英國倫敦政治經濟學院法學博士學位（1984），專長為國際貿易法與競爭法等。

近日蔡英文陷入「論文門」疑雲，她將論文手稿授權國家圖書館上線，供大家閱覽以釋疑。她也在臉書批「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋。」但節目主持人彭文正以及美國北卡羅來納大學（UNC Charlotte）經濟學系台裔教授Hwan C. Lin（林環牆）等人，仍不斷質疑蔡英文的學歷。

有網友在林環牆的臉書貼文底下留言表示，蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，「蔡英文竟然說John J. Barcelo已經過世了！(蔡英文在康乃爾的指導教授)。John J. Barcelo還健在啊！蔡英文真是個大說謊家，說謊就像呼吸一樣地自然。」

林環牆訝異的回覆「4天前，才收到Professor Barcelo的email。不可思議！」其他人留言「趕快請Professor Barcelo 發表不自殺聲」、「突然想起有人說過她在選舉公報上未列出康乃爾碩士，可是她在影片說念完了，為什麼不填上去呢？」

留言的網友提供社群之夜的影片，底下也不少網友質疑蔡英文為何要說老師已過世?「4分56秒 竟然說自己的老師John J. Barceló III Professor of Law 過世了,人家貌似還活得好好的阿...」、「4:51 問題是：她的老師好像還在人世」。

有網友在林環牆FB留言質疑蔡英文「突然想起有人說過她在選舉公報上未列出康乃爾碩士，可是她在影片說念完了，為什麼不填上去呢？」(選委會官網截圖)

網友查John J. Barceló III Professor of Law 還活的好好的。(康乃爾大學網站)

20190920 社群之夜 人蔘第一次 台灣隊長 蔡英文

(中時電子報)