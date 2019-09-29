阿富汗選民今天在嚴密維安下進行總統大選投票，但塔利班叛亂分子在全國各地投票所發動攻擊，連串爆炸造成至少9人死亡、100多人受傷。投票結束後當局隨即展開計票作業。

阿富汗總統大選首輪投票被視為現任總統甘尼（Ashraf Ghani）與政敵行政首長阿布杜拉（Abdullah Abdullah）之間的激烈廝殺，包括甘尼和阿布杜拉在內總共有10多位候選人出馬角逐。

由於反政府武裝組織塔利班（Taliban）於選前揚言將會破壞選舉，阿富汗政府動員7萬2000名維安部隊，在全國各地將近5000個投票所協助維安。

阿富汗有關當局提高戒備，封鎖首都喀布爾（Kabul）部分地區，並派出軍人駐守街道，禁止卡車進入喀布爾，以防自殺炸彈客破壞選舉。

但內政部等單位指出，南部坎達哈省（Kandahar）投票所附近發生爆炸、北部昆都茲省（Kunduz）也發生火箭彈攻擊投票所等，13個省接連傳出恐怖攻擊事件，總共造成至少9人死亡、100多人受傷。

獨立選舉委員會表示，由於地方上開票作業等較耗費時間，初步開票結果預料要等到10月19日才可望公布，候選人必須獲得逾50%選票才能直接當選，否則得票最高的前兩位候選人，將於11月舉行的第2輪決選一決勝負。

(中央社)