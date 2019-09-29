推、搖、拍打，中！在彰化員林登場的「夾子園打台爭霸賽」，歷時9小時大戰，今天凌晨12點多冠軍出爐，來自台北市的26歲徐士傑僅用170元就夾到市價1200元的藍芽耳機2盒，勇奪冠軍獲得10萬元獎金。

不過選手們在過程中使用各種技巧，包括推、搖、拍打機台，卻讓「宅神」朱學恒感到疑惑：「等等，不是很多台主不喜歡人家搖台嗎？」，網友立刻替他解惑：「就因為絕竅是搖台所以很多台主才不喜歡」。

這場比賽由夾娃娃連鎖業者主辦，今年是第二屆，之前已在全台各地舉辦初賽，選出各地前3名好手，到員林參加總決賽。據聯合報報導，昨下午共有39人進行決賽，前10名選手再進行一次廝殺；10強中年紀最輕的只有14歲，另還有2名16歲的學生。

選手們運用各種技巧，除了要看準角度、位置，利用「甩爪」技巧，甚至要將裝著藍芽耳機的鐵盒堆疊「佈局」，再配合推、搖、拍打機台，讓鐵盒準確掉入出貨口。

冠軍徐士傑表示，16歲時第一次夾娃娃，僅用30元就夾到價值700元的藍芽喇叭，讓他一頭栽進夾娃娃的世界。

(中時電子報)