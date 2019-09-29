圖為海警發布。(氣象局)

圖為海警發布。(氣象局)

圖為海警發布。(氣象局)

米塔颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在台北東南方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅。中央氣象局預計，此颱風未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢。

(中時 )