米塔颱風不斷增強 氣象局發布海上颱風警報 09:332019/09/29 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米塔颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在台北東南方海面，向西北移動。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為海警發布。(氣象局) 圖為海警發布。(氣象局) 圖為海警發布。(氣象局) 米塔颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在台北東南方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅。中央氣象局預計，此颱風未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢。 (中時 ) #颱風 #海面 #巴士海峽 #暴風圈 #巴士 也許您會感興趣 推薦閱讀 越捷航空搶先啟航全球首架空中巴士A321neo ACF 17:162019/09/26 生活 準颱米塔最新預測路徑曝光 對台影響恐大增 02:522019/09/28 生活 米塔颱風生成 豪雨襲北北基 北巿一級淹水警戒 09:192019/09/28 生活 米塔快速接近 氣象局估明上午發海警 11:122019/09/28 生活 周一超關鍵 米塔暴風圈將掃這五地區 12:582019/09/28 生活 米塔路徑再偏西 撲台率大增！這時段風雨最可怕 17:322019/09/28 生活 氣象局公布米塔最新路徑 暴風圈恐壟罩陸地 00:022019/09/29 生活 港府官員：訪港旅客大跌 經濟颱風愈吹愈近 04:092019/09/29 全球財經 米塔飆速 最快今天發海警 04:102019/09/29 生活新聞 米塔今晚恐發陸警 周一暴風圈籠罩北部宜蘭 07:492019/09/29 生活 生活熱門新聞 颱風中心這時最接近台灣 天氣風險：有登陸機會 - 生活 米塔今晚恐發陸警 周一暴風圈籠罩北部宜蘭 - 生活 少吃海鮮還痛風...這2種常見飲品是元兇 - 生活 注定总统命？他曝韩国瑜这天起大翻身 - 生活 妻產後拒行房...夫疑戴綠帽 過來人揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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