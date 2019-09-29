台北市長柯文哲昨晚赴高雄出席義大柯粉見面會。與媒體董事長吳子嘉談2020大選問題，對於韓國瑜民調狂跌，柯文哲大酸「猴子不是爬到樹上才屁股變紅，而是爬到樹上才被看到紅屁股」，吳子嘉甚至加碼補槍「韓市長確實很會爬樹」。對於選情，柯文哲也坦言，如果是藍綠對決，「韓國瑜一定輸蔡英文，逆轉勝要有奇蹟」。

柯P昨受邀某媒體談話型直播節目，吸引數百民眾出席，吳先是說，依他旗下媒體所做民調，若是藍綠對決局面，目前蔡英文勝韓國瑜約30%，韓的不信任度則高達65.5%。但若是柯跳下來選，將會拉走蔡十多的趴選票，變成「三足鼎立」，因此吳直言，柯是大選的關鍵角色。

另外，對於韓國瑜4月起，在民調支持度直直落現象，柯意有所指地說，「猴子不是爬到樹上，才被看到屁股變紅」，「牠蹲在地上，誰知道牠屁股是紅的」。吳子嘉聽候則笑著補槍，「韓市長確實很會爬樹，這是事實啦」。

對於選情，柯文哲也坦言如果是藍綠對決「韓國瑜一定輸蔡英文，逆轉勝要有奇蹟」。蔡民調攀升，外部因素就是反送中，香港風波，會使藍綠對決更明顯」。

(中時電子報)