本周事業運前三名:

1.龍

工作:本周運勢強大，奪回冠軍第一名。事業順利，上班族正職之外，還有許多業外兼差的機會，增加不少收入。

1.雞

工作:本周運勢逆轉勝，同為第一名。事業上出現許多意外的貴人來幫忙，你更珍惜難得的機會，像拼命三郎般地努力工作。

2.馬

工作:本周運勢又上升了，為第二名。忙碌的賺錢，忙碌的工作，在不景氣的時候，忙得有收穫更是一種幸福。

2.猴

工作:本周運勢轉旺，同為第二名。人氣爆發的一周，感謝貴人四處幫忙，善用人脈為金脈的一周。

3.蛇

工作:本周運勢小幅上升，為第三名。業務人員本周信心強大，做任何事都很順利，只要注意流程細節，一定會有收穫。

本周財運前三名(圖/中國時報提供)

本周財運前三名:

1.馬

財運:一直以來都是屬於會賺錢又會花錢的你，本周再度成為朋友中的紅人，理財有術，賣房有賺。

2.龍

財運:本周財運突破前一段時間的悶，總算有個出口，上半年的正確投資，總算為你帶來該有的收穫了，手頭現金豐厚。

3.猴

財運:本周財運在貴人的幫助下，再度突破同期的業績，讓你不僅收穫可觀，也成為老闆眼前的紅人及大將。

本周愛情運前三名(圖/中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.馬

愛情:本周愛情運不錯，穩定交往中的男女規劃走入婚姻大事，正在交往的男女也正在確定穩定的男女朋友關係。

2.龍

愛情:本周愛情運勢高漲，大利於男性，大齡男女都要好好把握機會，別再蹉跎，以免一年又過去了。

2.猴

愛情:愛情運高升的一周，本周在公開場合上，你是主角，有許多傾慕你才華的異性，會主動對你示好。

3.蛇

愛情:本周有近水樓臺先得月的緣分產生，拋棄吃窩邊草的心態，不見得不能成就一段美緣，盡其在根本的心。

3.雞

愛情:本周未婚女性感情佳，人際關係大躍進，工作或是同學之間都有好緣分及人氣，要主動多認識朋友，尤其是異性。

本周健康運前三名(圖/中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.龍

健康:健康運不錯，培養良好的日常生活及運動習慣，身體的抵抗力自然增強，不必擔心感冒肆虐或是精神不濟。

2.馬

健康:健康運不俗，身體健康是要身體力行並有堅持的，每天睡眠時間不能少於7小時， 眼睛要適度休息與按摩。

3.牛

健康:健康運還算好，但是小病一直存在，建議安排一套全身健檢，一來年紀漸長，二來為長期安心著想。

(中時 )