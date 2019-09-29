單親媽工作暈倒腦死 家屬控店家僅「給休3大節日」(中天新聞 )

一名江姓單親媽媽在台南當歸鴨店工作，突然上班到一半昏迷倒地，送醫腦死宣告不治。死者的兒女指控是店家不給媽媽休息，才會害得她過勞死，因為整間店媽媽是唯一一個員工，從8點半工作到晚上11點，每天工時14小時，一年只休3大節日，過年也只休一天。對此，老闆娘回應「是江女自己不休息」，表示自己有讓江女去休息，是她拒絕的。

死者的女兒指出，媽媽一天工作14小時，一年只休3天，每天工作完回到家都晚上12點了，是因為過勞而死。而當歸鴨店老闆娘則喊冤，是她自己不休息，說不賺錢不行，「她說女兒要跟她拿錢，兒子也要跟她拿錢」、「我叫她休息她不休息，讓我很生氣」。

ETtoday報導，台南市職安健康處長許禹錦表示，目前將派人蒐集江女的出勤紀錄、平日的工作條件等證據，調查是否為過勞死，最高可罰500萬。但店家沒有打卡紀錄，因此除了相關單位調查外，死者的兒子女兒也在幫忙找證據，為媽媽討回公道。

圖為單親媽媽江女。(中天新聞)

圖為當歸鴨店老闆娘。(中天新聞)

(中時電子報)