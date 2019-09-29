世界上有許多國家仍在實行徵兵制，不過東歐國家烏克蘭就有一名24歲男子，疑似為了躲避兵役，迎娶81歲殘疾表姊。

Man, 24, marries his 81-YEAR-OLD cousin 'to avoid having to do his military service' in Ukraine https://t.co/IZYYwX2YWt — Daily Mail Online (@MailOnline) September 28, 2019

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，烏克蘭現在仍實施徵兵制，不過符合若干條件，男性仍可免於當兵，其中一項就是太太是殘疾人士，只要能夠向官員證明兩人的婚姻關係以及確實有照顧事實，就不用當兵。

媒體報導，24歲烏克蘭男子康德拉圖克（Alexander Kondratyuk）為了躲避兵役，迎娶了相差了57歲的表姊里奧諾夫娜（Zinaida Illarionovna），不過他本人否認自己是為了逃避兵役。

妻子里奧諾夫娜受訪時強調，嫩尪是好丈夫，非常照顧他。不過她的鄰居卻指從來沒在當地村落看過康德拉圖克，說里奧諾夫娜的姪女、孫子、姊妹都比她先生更可能來探望她。

鄰居說里奧諾夫娜獨居，唯一能顯示她結婚的跡象是，每當有官員到村里帶走準備服役的役男時，康德拉圖克就會帶著結婚證明及妻子的殘疾證明出現。

儘管外界對這場婚姻充滿懷疑，不過官員表示，康德拉圖克確實提供了相關文件證明自己在照顧殘疾妻子，而且法律上他確實也是里奧諾夫娜的監護人，因此有權利延後當兵。

根據當地法律規範，雖然軍方能夠傳喚鄰居證明兩人沒有實質婚姻關係，不過軍方表示目前沒興趣針對這起案件展開調查，如果男子不覺得丟臉的話，他可以繼續這樣下去。

(中時電子報)