費城人哈波第35轟。（費城人臉書）

馬林魚前役苦鬥15局兵敗，一共出動11位投手，只有陳偉殷與其他兩位牛棚投手沒有登板。29日再戰費城人，在落後6分時終於叫上陳偉殷與前役沒上的葛瑞洛(Tayron Guerrero)。陳偉殷投兩局無自責分，但因為隊友失誤白丟3分，這可能是他本季最後一場比賽。

陳偉殷5局下登板，K掉一人並以雙殺打收拾剩餘二人，三上三下結束。6局下原本也該是三上三下，但中外野手貝爾蒂(Jon Berti)發生失誤，導致只有兩出局，最後被攻佔一三壘。這時輪到老對手哈波(Bryce Harper)，哈波在兩好球時推打一顆外角球，成為反方向的左外野3分彈，生涯首度從陳偉殷手中開轟。

過去兩人對決，哈波31打數8安打，打擊率0.258，沒敲過全壘打，這是他對陳偉殷的首轟，也是今年首安。然而這都是失誤造成，所以3分不算自責分，陳偉殷接著三振荷斯金斯(Rhys Hoskins)結束該半局，之後退場，自責分率略降至6.59。終場費城人9-3獲勝，馬林魚第105敗。

(中時電子報)