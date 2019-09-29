今夏跟球團談判續約不順的火箭總教練丹托尼，看來知道自己很可能要「揹鍋」了！儘管擁有哈登、韋斯布魯克組成的「MVP連線」，丹托尼卻很清楚假如這個全新組合沒成功，自己的命運會怎樣？「我猜今年耶誕節可能就失業了。」

「我當然可能離開火箭，事情當然可能變糟，到了耶誕節，我說不定都到別隊去過了，」丹托尼說，「沮喪的事可能發生，但現在我還有這份工作，執教這些球員是幸福的，我會面對壓力，只要每天早上6點可以起床，我會執教下去。」

2016年開始擔任火箭主帥至今，丹托尼雖然連3個球季都領軍闖進季後賽，卻最多打到西區冠軍賽，例行賽累積173勝73敗，季後賽戰績則是23勝16敗，這也造成外界對於他的執教功力備感質疑，特別是他使用哈登的方式。

新球季將是丹托尼跟火箭最後1年教練合約，先前雙方談判並不順利，就算火箭老闆費爾蒂塔放話，願意長期留下丹托尼，但丹托尼和火箭高層都清楚，一切仍取決於他能否領軍奪冠，「未來我會遇上很多挑戰，但我寧願放眼現在。」

「我熱愛執教，也愛這個新團隊，光想到要同時執教哈登和韋斯布魯克，我興奮到好幾天都失眠了，實在等不及看到兩人同場打球了。」丹托尼說。

(中時電子報)